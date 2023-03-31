В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Расчеты минометов «Поднос» поддержали штурмовые группы ВС РФ под Кременной

Валентин Гвоздев
00:05 31.03.2023
Артиллеристы всегда готовы поддержать наступление российских штурмовиков огнем, не жалея снарядов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

На Краснолиманском направлении наши десантники наступают под Кременной. Неоценимую помощь штурмовым группам оказывает артиллерия, включая расчеты легких минометов. Мобильные, точные, надежные - они способны работать в любую погоду и в любое время суток. А в случае необходимости на смену позиций военным требуются считанные минуты.

Компактные и легкие минометы «Поднос» калибра 82 миллиметра, в войсках называют «карманной артиллерией», за их мобильность. Однако, точность, с которой работают десантники, заставляет считаться с этими внешне небольшими орудиями. Главное, чтобы миномет всегда был готов к работе.

«Чистка оружия, ствола, прицел. Как к нему относишься, так он к тебе относится. Обслуживание - вовремя», - рассказал заряжающий с позывным «Бригадир».

Для артиллерии нет хорошей или плохой погоды, поэтому даже снегопады, которые внезапно накрыли весь регион на работе расчётов не сказываются.

«Дождь, снег, любые погодные условия. Мы всегда здесь. Зависит от противника. В основном сейчас по ночам работаем. Бывает только придешь - обратно бежишь», - рассказал командир расчета с позывным «По».

Обычно, чтобы скрыть огневую позицию от акустических средств артиллерийской разведки, миномет окапывают, но здесь в лесу, звук сильно искажается, и бойцы обходятся без этого. К тому же, так, расчет более мобилен, и может сменить позицию гораздо быстрее.

Наступление штурмовиков под Кременной не в силах сдержать ни погода, ни сопротивление боевиков, а артиллеристы всегда готовы поддержать наступление огнем, не жалея снарядов.

Ранее мы показывали, как российские десантники продвигаются на Кременском направлении. Бойцы ВДВ ВС РФ продвинулись в лесах в этом направлении от 5-ти до 15-ти километров вглубь обороны противника.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:32 В стране и мире
Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу
18:13 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры освобожденной от машин трассы под Мурманском
17:46 Армия
Видео
Боец с позывным По рассказал, как погода отражается на работе минометов в зоне СВО
17:18 В стране и мире
Видео
Захарова назвала Средневековьем ситуацию с Киево-Печерской лаврой
16:44 В стране и мире
Видео
Путин открыл фармпроизводства в Калининградской области, Мордовии и Петербурге
Популярное
МК: за состоянием Костомарова следят врачи из Германии
Corriere della Sera: группа из 6-7 человек помогла Уссу сбежать из Италии
Британские астрономы обнаружили одну из крупнейших черных дыр
RTL: экс-премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане
Видео
«Не мог маму защитить»: высаженный из скорой мальчик с пневмонией рассказал об инциденте
Мать Саакашвили рассказала о критическом состоянии сына
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.