Расчеты минометов «Поднос» поддержали штурмовые группы ВС РФ под Кременной

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На Краснолиманском направлении наши десантники наступают под Кременной. Неоценимую помощь штурмовым группам оказывает артиллерия, включая расчеты легких минометов. Мобильные, точные, надежные - они способны работать в любую погоду и в любое время суток. А в случае необходимости на смену позиций военным требуются считанные минуты.

Компактные и легкие минометы «Поднос» калибра 82 миллиметра, в войсках называют «карманной артиллерией», за их мобильность. Однако, точность, с которой работают десантники, заставляет считаться с этими внешне небольшими орудиями. Главное, чтобы миномет всегда был готов к работе.

«Чистка оружия, ствола, прицел. Как к нему относишься, так он к тебе относится. Обслуживание - вовремя», - рассказал заряжающий с позывным «Бригадир».

Для артиллерии нет хорошей или плохой погоды, поэтому даже снегопады, которые внезапно накрыли весь регион на работе расчётов не сказываются.

«Дождь, снег, любые погодные условия. Мы всегда здесь. Зависит от противника. В основном сейчас по ночам работаем. Бывает только придешь - обратно бежишь», - рассказал командир расчета с позывным «По».

Обычно, чтобы скрыть огневую позицию от акустических средств артиллерийской разведки, миномет окапывают, но здесь в лесу, звук сильно искажается, и бойцы обходятся без этого. К тому же, так, расчет более мобилен, и может сменить позицию гораздо быстрее.

Наступление штурмовиков под Кременной не в силах сдержать ни погода, ни сопротивление боевиков, а артиллеристы всегда готовы поддержать наступление огнем, не жалея снарядов.

Ранее мы показывали, как российские десантники продвигаются на Кременском направлении. Бойцы ВДВ ВС РФ продвинулись в лесах в этом направлении от 5-ти до 15-ти километров вглубь обороны противника.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.