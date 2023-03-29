Бойцы ВДВ ВС РФ продвинулись на Кременском направлении на несколько километров
Наши подразделения ВДВ теснят украинских националистов на Кременском направлении. За последние дни десантники продвинулись вглубь обороны противника на несколько километров.
Осколочные снаряды ложатся точно в кроны деревьев. При детонации над поверхностью зона поражения увеличивается кратно, чем от снаряда, разорвавшегося на земле. Так костромские десантники поддерживают свои штурмовые группы на Кременском направлении.
Ежедневно в этих лесах штурмовики подразделений ивановских и костромских десантников уверенно продвигаются вперед, постепенно выдавливая боевиков из леса. О том, какими темпами идет наступление, можем судить и по тому, насколько дальше с каждым днем нам нужно идти до наших позиций.
Чем ближе к месту назначения, тем громче взрывы. Фронт постоянно перемещается на запад, сворачивать с тропы запрещено, националисты плотно минируют подходы к своим опорным пунктам, пока здесь еще не прошли саперы. В небе прямо над нашей съемочной группой завис квадрокоптер - нужно, как можно скорее найти укрытие.
Не менее активно используют беспилотники и наши бойцы, причем, никто ни с кем не соревнуется, информация о передвижениях противника или выявленные позиции доступна всем подразделениям на направлении.
Эти кадры сняты костромскими десантниками два дня назад. Гранатометчики засыпают вражеские укрепления снарядами, а затем под прикрытием пулеметчиков, бойцы штурмуют окопы националистов. Работа на земле, пожалуй, самая сложная. Ровные ряды посадок мешают скрытно подбираться к опорным пунктам боевиков. К тому же, песчаный грунт не позволяет рыть «лисьи норы» - специальные ответвления в окопах, позволяющие надежно укрыться от осколков.
«Сложно, тяжело, холодно, грязно - ничего страшного. Мы уже привыкли к этому. Нас уже этим не напугаешь», - поделился военнослужащий с позывным «Арест».
Только за последние две недели наши войска продвинулись в этих лесах от 5-ти до 15-ти километров вглубь обороны противника, штурмовые группы выбили боевиков из десятков опорных пунктов.
Сдача в плен без боя - новый тренд националистов на Кременском направлении. Так называемых 500-х, то есть тех, кто не желает воевать, в окопах националистов в последние дни всё больше. С началом штурма они бросают оружие, и прячутся в норах, чтобы сдаться в плен. Всем добровольно сложившим оружие, наши бойцы гарантируют жизнь.
Ранее мы показывали, как бойцы Второго армейского корпуса теснят противника на Северском направлении.