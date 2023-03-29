Бойцы ВДВ ВС РФ продвинулись на Кременском направлении на несколько километров

Только за последние две недели наши войска продвинулись в лесах на Кременском направлении от 5-ти до 15-ти километров вглубь обороны противника.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Наши подразделения ВДВ теснят украинских националистов на Кременском направлении. За последние дни десантники продвинулись вглубь обороны противника на несколько километров.

Осколочные снаряды ложатся точно в кроны деревьев. При детонации над поверхностью зона поражения увеличивается кратно, чем от снаряда, разорвавшегося на земле. Так костромские десантники поддерживают свои штурмовые группы на Кременском направлении.

Ежедневно в этих лесах штурмовики подразделений ивановских и костромских десантников уверенно продвигаются вперед, постепенно выдавливая боевиков из леса. О том, какими темпами идет наступление, можем судить и по тому, насколько дальше с каждым днем нам нужно идти до наших позиций.

Чем ближе к месту назначения, тем громче взрывы. Фронт постоянно перемещается на запад, сворачивать с тропы запрещено, националисты плотно минируют подходы к своим опорным пунктам, пока здесь еще не прошли саперы. В небе прямо над нашей съемочной группой завис квадрокоптер - нужно, как можно скорее найти укрытие.

Не менее активно используют беспилотники и наши бойцы, причем, никто ни с кем не соревнуется, информация о передвижениях противника или выявленные позиции доступна всем подразделениям на направлении.

Эти кадры сняты костромскими десантниками два дня назад. Гранатометчики засыпают вражеские укрепления снарядами, а затем под прикрытием пулеметчиков, бойцы штурмуют окопы националистов. Работа на земле, пожалуй, самая сложная. Ровные ряды посадок мешают скрытно подбираться к опорным пунктам боевиков. К тому же, песчаный грунт не позволяет рыть «лисьи норы» - специальные ответвления в окопах, позволяющие надежно укрыться от осколков.

«Сложно, тяжело, холодно, грязно - ничего страшного. Мы уже привыкли к этому. Нас уже этим не напугаешь», - поделился военнослужащий с позывным «Арест».

Только за последние две недели наши войска продвинулись в этих лесах от 5-ти до 15-ти километров вглубь обороны противника, штурмовые группы выбили боевиков из десятков опорных пунктов.

Сдача в плен без боя - новый тренд националистов на Кременском направлении. Так называемых 500-х, то есть тех, кто не желает воевать, в окопах националистов в последние дни всё больше. С началом штурма они бросают оружие, и прячутся в норах, чтобы сдаться в плен. Всем добровольно сложившим оружие, наши бойцы гарантируют жизнь.

Ранее мы показывали, как бойцы Второго армейского корпуса теснят противника на Северском направлении.