Российским мотострелкам вручили государственные награды за мужество в зоне СВО
Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), проявившие мужество и героизм в ходе спецоперации, получили от командования войсками ЦВО государственные награды.
Награждение проходило вблизи линии боевого соприкосновения. Правительственными наградами - Орденом Мужества и знаками отличия «Георгиевский крест» - были награждены офицеры, сержанты и рядовые, проявившие себя в ходе выполнения боевых задач.
За время проведения спецоперации государственные награды за проявленные доблесть и мужество получили сотни танкистов, мотострелков и артиллеристов Центрального военного округа.
Ранее стало известно о подвиге сержанта Антона Платонова, обнаружившего позиции врага с танками, БМП и 20 военнослужащими во время доразведки местности. Выстрелом из ручного противотанкового гранатомета он подбил вражеский танк, чем нанес значительный ущерб противнику.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.