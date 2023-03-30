Армия Российским мотострелкам вручили государственные награды за мужество в зоне СВО Награды получили офицеры, сержанты и рядовые, проявившие себя при выполнении боевых задач в ходе спецоперации. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), проявившие мужество и героизм в ходе спецоперации, получили от командования войсками ЦВО государственные награды. Награждение проходило вблизи линии боевого соприкосновения. Правительственными наградами - Орденом Мужества и знаками отличия «Георгиевский крест» - были награждены офицеры, сержанты и рядовые, проявившие себя в ходе выполнения боевых задач. За время проведения спецоперации государственные награды за проявленные доблесть и мужество получили сотни танкистов, мотострелков и артиллеристов Центрального военного округа. Ранее стало известно о подвиге сержанта Антона Платонова, обнаружившего позиции врага с танками, БМП и 20 военнослужащими во время доразведки местности. Выстрелом из ручного противотанкового гранатомета он подбил вражеский танк, чем нанес значительный ущерб противнику. Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика