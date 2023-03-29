Младший сержант Платонов при доразведке местности нашел позиции врага с танками, БМП и 20 военнослужащими

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Младший сержант Антон Платонов

При наступательных действиях на важном рубеже младший сержант Антон Платонов - командир установки взвода заграждения инженерно-саперного батальона - выполнял задачу по прорыву обороны противника. Вместе со штурмовой группой мотострелковых подразделений он должен был занять вражеский опорный пункт и удерживать его до прихода второго наступательного эшелона.

Скрытно прибыв в нужный район, группа провела инженерную разведку с целью выявления минных заграждений врага. Как итог - ими были обнаружены и обезврежены более двух десятков мин различного класса. Младший сержант Антон Платонов при доразведке местности обнаружил позиции украинских националистов с танками, боевыми машинами пехоты и примерно 20 военнослужащими. Его подразделение вступило в бой с врагом, численно превосходящим наши войска, и нанесло по нему удар.

Высокий уровень подготовки, знание тактики ведения боя и грамотно выстроенная система огня с учетом особенностей местности позволили младшему сержанту Антону Платонову уничтожить пятерых украинских боевиков. Также выстрелом из ручного противотанкового гранатомета он подбил вражеский танк.

Наши военнослужащие нанесли значительный ущерб силам националистов: была прорвана их оборона и захвачен опорный пункт. Противник понес существенные потери среди личного состава, а также в вооружении и военной технике. Умелые действия штурмовой группы в дальнейшем способствовали успешному продвижению российских войск.