Младший сержант Платонов при доразведке местности нашел позиции врага с танками, БМП и 20 военнослужащими
Младший сержант Платонов со штурмовой группой проводил инженерную разведку местности, выявляя минные заграждения националистов. Рядовой Кононко нес службу на наблюдательном посту сводного стрелкового батальона.
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В Министерстве обороны Российской Федерации продолжают рассказывать о подвигах военнослужащих Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции.