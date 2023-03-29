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Младший сержант Платонов при доразведке местности нашел позиции врага с танками, БМП и 20 военнослужащими

00:05 29.03.2023
Младший сержант Платонов со штурмовой группой проводил инженерную разведку местности, выявляя минные заграждения националистов. Рядовой Кононко нес службу на наблюдательном посту сводного стрелкового батальона.
Младший сержант Платонов при доразведке местности нашел позиции врага с танками, БМП и 20 военнослужащими
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны Российской Федерации продолжают рассказывать о подвигах военнослужащих Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции.

© Минобороны России

Младший сержант Антон Платонов

При наступательных действиях на важном рубеже младший сержант Антон Платонов - командир установки взвода заграждения инженерно-саперного батальона - выполнял задачу по прорыву обороны противника. Вместе со штурмовой группой мотострелковых подразделений он должен был занять вражеский опорный пункт и удерживать его до прихода второго наступательного эшелона.

Скрытно прибыв в нужный район, группа провела инженерную разведку с целью выявления минных заграждений врага. Как итог - ими были обнаружены и обезврежены более двух десятков мин различного класса. Младший сержант Антон Платонов при доразведке местности обнаружил позиции украинских националистов с танками, боевыми машинами пехоты и примерно 20 военнослужащими. Его подразделение вступило в бой с врагом, численно превосходящим наши войска, и нанесло по нему удар.

Высокий уровень подготовки, знание тактики ведения боя и грамотно выстроенная система огня с учетом особенностей местности позволили младшему сержанту Антону Платонову уничтожить пятерых украинских боевиков. Также выстрелом из ручного противотанкового гранатомета он подбил вражеский танк.

Наши военнослужащие нанесли значительный ущерб силам националистов: была прорвана их оборона и захвачен опорный пункт. Противник понес существенные потери среди личного состава, а также в вооружении и военной технике. Умелые действия штурмовой группы в дальнейшем способствовали успешному продвижению российских войск.

© Минобороны России

Рядовой Артем Кононко

Рядовой Артем Кононко в составе подразделения оказывал артиллерийскую поддержку российским войскам при наступлении на одном из тактических направлений. Артем на переднем крае выполнял задачу на наблюдательном посту сводного стрелкового батальона. По позиции наблюдательного поста внезапно противник открыл артиллерийский огонь.

Под непрекращающимся вражеским артиллерийским и минометным обстрелом Артем смог точно определить координаты целей националистов. Затем при нанесении огневого поражения артиллерией ВС РФ он корректировал ее огонь.

Благодаря действиям рядового Артема Кононко были уничтожены
два минометных расчета, реактивная система залпового огня «Град», большое количество живой силы противника. За мужество и отвагу он награжден медалью Суворова.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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