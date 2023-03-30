Накануне в США пришли к выводу, что большая часть бюджета, выделенного Украине, не покидала пределы страны. За прошлое лето их военные корпорации заработали на поставках Киеву почти вдвое больше, чем другие страны Запада вместе.

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Над капитолийским холмом нависла тень недоверия. Сенатор Майкл Маккол, основываясь на данных мониторинга, пришел к выводу, что большая часть бюджета, выделенного Украине, даже не покидала пределы США. В Европе все больше нарастает усталость от украинского вопроса, политики устраивают демарши уходя с заседаний, где обсуждается очередная помощь режиму Зеленского.

«Из 113 миллиардов долларов, выделенных на четыре вида дополнительных услуг, примерно 60% пойдут американским войскам, американским рабочим и на модернизацию американских запасов. На самом деле только 20% финансирования поступают непосредственно украинскому правительству в виде прямой бюджетной помощи», - заявил Майкл Маккол, председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

Удивление сенатора не подкупает искренностью. Все понимают, какую баснословную прибыль получает американский ОПК весь последний год. Прошлым летом военные корпорации заработали на поставках в Киев почти 30 миллиардов долларов - вдвое больше, чем все остальные западные страны вместе взятые. Всего через месяц после начала СВО стоимость одной акции оружейной компании Lockheed Martin выросла почти на треть. Ценные бумаги других крупных концернов прибавили от 14 до 20 процентов. Не исключено, что оружейные лоббисты продавливают свои идеи в стенах верхней палаты.

На площадке вашингтонского аналитического института Хадсона, где обсуждались перспективы поддержки Украины сенатор-республиканец Джим Риш выступил за передачу Киеву любых видов оружия, особенно истребителей F-16. В его список не попало разве что ядерное.

«Я не большой поклонник спора о том, что мы не можем идти на эскалацию. Если вы не станете обострять напряженность, вы проиграете. Итак, я – за эскалацию», - заявил Джим Риш, глава комитета Сената США по международным отношениям.

Тему ядерной эскалации внезапно продолжил глава МАГАТЭ. Рафаэль Гросси, который к слову еще недавно жестко отчитывал своих подчиненных, допустивших инцидент с обесточиванием Запорожской АЭС, прокомментировал намерение Лондона отправить Киеву снаряды с обедненным ураном. Оружие, после которого до сих пор не оправилась современная Сербия, по его словам не несет радиологической опасности.

В соседней Австрии во время заседания парламента вывели на экран выступление Зеленского: часть политиков демонстративно покинули зал оставив за собой таблички с надписями: «Места для мира» и «Места для нейтралитета».

Президент Словакии Зузана Чапутова признается: их собственные ресурсы не бесконечны, и прежде чем продолжать поддерживать Украину, неплохо было бы позаботится и о собственной оборонной промышленности.

Ранее Патрушев заявил, что Россия добьется демилитаризации и денацификации Украины. Несмотря на возрастающую военную помощь Украине, цели СВО будут непременно достигнуты.