Опубликованы кадры освобожденной от машин трассы под Мурманском
Последние машины уже выбрались из снежного плена в Териберке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Трасса в Териберке, ставшая на время ловушкой для множества машин из-за снега, была успешно расчищена, а последние автомобили выбрались. Кадры с места событий публикует телеканал «Звезда».
На кадрах можно увидеть, что дорога уже очищена от снега специальной техникой. Машины свободно едут по трассе, не испытывая трудностей. В общей сложности водители провели в снежном плену несколько часов.
Напомним, информация о крупном заторе на трассе в Териберке поступила утром 30 марта. В непогоду попали около 30 авто. В ожидании дорожной техники сотрудники МЧС оборудовали на месте пункт обогрева с горячим питанием. Причиной затора послужила мощная метель.