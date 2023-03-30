Опубликованы кадры освобожденной от машин трассы под Мурманском

Последние машины уже выбрались из снежного плена в Териберке.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Трасса в Териберке, ставшая на время ловушкой для множества машин из-за снега, была успешно расчищена, а последние автомобили выбрались. Кадры с места событий публикует телеканал «Звезда».

На кадрах можно увидеть, что дорога уже очищена от снега специальной техникой. Машины свободно едут по трассе, не испытывая трудностей. В общей сложности водители провели в снежном плену несколько часов.

Напомним, информация о крупном заторе на трассе в Териберке поступила утром 30 марта. В непогоду попали около 30 авто. В ожидании дорожной техники сотрудники МЧС оборудовали на месте пункт обогрева с горячим питанием. Причиной затора послужила мощная метель.