Мурманский гид Рак назвал причины затора на трассе по пути из Териберки

Дмитрий Рак также предупредил об опасности погоды в регионе для неподготовленных путешественников.

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Гид Дмитрий Рак в беседе со «Звездой» разъяснил, чем мог быть вызван крупный затор на автодороге по пути из Териберки в Мурманск. Мужчина рассказал, что была запланирована экскурсия для путешественников, некоторые из которых отправились в поездку без гида на моноприводном автомобиле и застряли на перевале.

«Приехал шнекоротор (машина для уборки снега. - Прим. ред.), большую часть откопал, довел их до развилки и потом поехал за остальными автомобилями. На развилке работает уже другой шнекоротор, который, не доезжая три километра до места, сломался. Пока чинились - налетела нормальная пурга», - объяснил Дмитрий.

Вместе с тем мужчина предупредил, что такая погода представляет опасность для неподготовленных автомобилистов, а также рассказал, как со стихией справляются местные.

Напомним, сообщения о заторе на трассе по пути из Териберки в Мурманск поступили утром 30 марта. Согласно информации регионального МЧС, на дороге застряли около 30 автомобилей.