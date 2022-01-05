Опубликованы кадры с места столкновения свыше 40 машин под Тулой

После столкновения свыше 40 автомобилей на 217-м км федеральной автодороги М-4 «Дон» пострадали 11 человек, двое из которых - дети. Пострадавшие дети будут госпитализированы в Тульскую областную детскую больницу и Новомосковскую городскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

Как уточнили в МЧС, в месте аварии образовался затор в сторону Москвы. Движение не остановлено, проезд осуществляется по объездному пути. Видео с места столкновения автомобилей публикует местная прокуратура.

«05 января 2022 года в 13:15 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Тульской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Киреевском районе на 217 км федеральной автодороге М-4 "Дон", в результате которого произошло столкновение неустановленного числа транспортных средств», - отмечают местные экстренные службы.

Ранее сообщалось, что участниками массового ДТП под Тулой стали 20 автомобилей. Машины оказались в «ловушке», попадая одна в другую. По предварительным данным, в числе столкнувшихся машин оказалась одна скорая помощь.