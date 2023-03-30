МК: за состоянием Костомарова следят врачи из Германии

Издание сообщило, что на данный момент российский фигурист находится под присмотром лучших профессоров со всего мира.

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Состояние российского фигуриста, олимпийского чемпиона Романа Костомарова стабилизировалось, его начали готовить к выписке.

Издание mk.ru пишет, что спортсмен будет выписан из больницы в Коммунарке после его полного лечения. Кроме того, издание сообщило, что на данный момент за состоянием здоровья фигуриста следят известные профессора со всего мира.

«Насколько известно, к нему приезжают светила медицины из ЦКБ РАН и прилетают из Германии», - цитирует издание свой источник в медицинских кругах.

Ранее появилась информация, что медикам удалось остановить распространение некроза у российского спортсмена. Сообщалось, что больше в ближайшее время хирургических вмешательств не планируется.