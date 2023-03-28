112: врачи смогли остановить распространение некроза у Костомарова

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Медикам удалось остановить у олимпийского чемпиона Романа Костомарова процесс некроза тканей, связанного с последствиями тяжелейшей пневмонии. Новые подробности о состоянии здоровья спортсмена сообщил Telegram-канал «112».

«Фигуристу зашили трахеостому. Мозговое кровообращение спортсмена пришло в норму», - рассказали в больнице.

Врачи отмечают, что в ближайшее время никаких хирургических вмешательств не будет. Костомарова перевели на лекарственную терапию, ставят капельницы и делают уколы. Известный фигурист сейчас

находится в сознании.

Ранее сообщалось о стабилизации состояния Романа Костомарова и решении врачей начать подготовку к протезированию. Напомним, что из-за омертвения тканей олимпийскому чемпиону пришлось пережить несколько операций по ампутации.



