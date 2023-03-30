Эксперт Салитринник рассказал, какую еще опасность таит в себе кишечная палочка из роллов

Он отметил, что из-за специфики ингредиентов блюда необходимо соблюдать ряд правил приготовления и обработки помещения, но их часто не контролируют.

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Помимо заболеваний, вызываемых кишечной палочкой, опасность продуктов с бактерией заключается в наличии токсинов, которые она вырабатывает. Об этом рассказал биохимик, доцент кафедры «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» РОСБИОТЕХ Леонид Салитринник.

Эксперт призвал всех быть очень осторожными. Симбиотические штаммы бактерии, которые живут в толстом кишечнике, могут попасть туда через продукты. При этом, находясь в этом промежуточном звене, они дополнительно вырабатывают токсины.

«В результате в этом продукте она кушает, вырабатывает определенные вещества и токсины, просто потому, что это продукт ее жизнедеятельности. Получаем продукт с долей токсинов, даже если не считать, что кишечная палочка изначально опасна», - рассказал Салитринник.

По словам Салитринника, другие штаммы кишечной палочки, которые живут в тонком кишечнике, могут вызывать гастроэнтерит и дополнительные осложнения.

Он также отметил, что при приготовлении роллов, учитывая специфику сырой рыбы, должен соблюдаться ряд правил, которые часто не контролируются.

«Продукт скоропортящийся, особенно если это свежая рыба. Если говорим про условия изготовления, они многочисленные, определяются СанПиНом и так далее. Ингредиенты должны храниться отдельно, особенно сырые, материалы и доски обработки сырых продуктов должны быть отдельно. Если уже есть нарезанные компоненты роллов, они должны храниться в холодильнике не более шести часов. Помещение должно обрабатываться с бактерицидными лампами. Все должно готовиться в перчатках. Другое дело, что это не всегда контролируется», - заключил эксперт.

Накануне стали известны результаты проверки производителей самых популярных в России роллов «Филадельфия». В Роскачестве обнаружили, что в 40% из них есть кишечная палочка, а в 100% случаев зафиксированы превышения по количеству микроорганизмов.

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