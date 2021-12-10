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Опасный деликатес: эксперты установили, какую опасность несет в себе красная икра

Алексей Курильченко
Олег Тюрин
18:50 10.12.2021
Среди большого многообразия красной икры, которая наполнила рынки перед Новым годом, можно наткнуться на некачественный и даже опасный для жизни продукт.
Опасный деликатес: эксперты установили, какую опасность несет в себе красная икра
© Фото: Per Karlsson, Danita Delimont, Globallookpress
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Торговые точки в промзоне на Асташковском шоссе ломятся от красной икры всех видов лососевых. В холодильниках столичного рынка также икра на любой вкус и кошелек, а вот документов, которые вправе попросить покупатель, на месте не оказывается. Из стандартной банки с красной икрой специалист отбирает 25 граммов деликатеса и растворяет в специальной жидкости. Так проверяют качество главного символа новогоднего стола.

На протяжении года такую процедуру эксперты раз за разом проводили с 89 образцами. Результаты неутешительны: в семи образцах нашли антибиотики, запрещенный консервант уротропин и повышенное содержание соли, еще в 30 - превышение количества опасных бактерий, среди которых кишечная палочка.

«Это бактерии группы кишечной палочки - это показатель скорее нарушения технологии производства, потому что рыбная продукция в принципе не болеет бактериями группы кишечной палочки, это какое-то заражение на производстве», - рассказала начальник отдела микробиологических исследований лаборатории ФГБУ «НЦБРП» Елена Гусева.

На перерабатывающих предприятиях красную икру добывают из рыб семейства лососевых. Преимущественно с Дальнего Востока и из Мурманска, сравнительно небольшой процент рыбы получают от фермерских хозяйств. Сначала ее размораживают, сортируют и засаливают, после чего снова сортируют. Уже после этого добавляют масло и консерванты.

«Очень важным в технологии производства икры является строгое соблюдение всех технологических параметров, особенно это касается температурного режима при размораживании, режима при посоле икры, а также соблюдения санитарных норм на производстве», - сказала главный технолог фирмы по производству красной икры Светлана Строева.

Ответственный производитель использует только безопасные для человека сорбиновую кислоту и бензанат натрия. Но среди большого многообразия икры на рынке можно наткнуться на некачественный и даже опасный для жизни продукт. Например, уроптропин - недобросовестные производители часто добавляют его, чтобы увеличить сроки хранения. При том, что с 2009 года вещество запрещено для использования в пищевой продукции.

«Это сильнейший канцероген. Мы его получаем при потреблении пищи, соответственно, при наличии каких-то слабых мест в вашем организме возможен запуск онкопроцесса, и непонятно, сколько концентрации будет и как на это отреагирует конкретный человек», - рассказала гастроэнтеролог Мария Дианова.

По самым скромным подсчетам Россельхознадзора, доля фальсификата на российском рынке - 30%. И, по словам специалистов, определить качественный продукт от подделки обычному потребителю практически невозможно.

Наряду с икрой львиную долю фальсификата составляет консервная продукция. Вывести на свет безответственных производителей поможет система маркировки, которую сейчас разрабатывают специалисты Росрыболовства совместно с Минпромторгом.

«Принято решение, что вся консервированная продукция будет подлежать обязательной маркировке. Маркировать планируется также упаковку икры осетровых и лососевых видов, что позволит создать систему отслеживания для конечного пользователя», - сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Систему маркировки намерены ввести с 2022 года. А пока потребителям лучше всего покупать икру у проверенных производителей.

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