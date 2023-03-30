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Боец с позывным По рассказал, как погода отражается на работе минометов в зоне СВО

Валентин Гвоздев
17:46 30.03.2023
Корректировать огонь во время дождей или снегопадов с воздуха сложно, поэтому за разрывами следят разведчики в непосредственной близости.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Отечественные 82-мм минометы отлично справляются с задачей поддержки штурмовых групп. Для артиллерии нет хорошей или плохой погоды, поэтому даже обрушившиеся на регион снегопады на работе расчетов не сказываются. Об этом корреспонденту «Звезды» Валентину Гвоздеву рассказал командир минометного расчета ВС РФ.

«Погода не имеет никакого значения. Мы помогаем нашим пацанам на передке. Дождь снег, любые погодные условия, мы всегда здесь... Пороха, бывает, мокнут», - сказал командир расчета с позывным По.

Компактные и легкие минометы «Поднос» калибра 82 миллиметра в войсках называют «карманной артиллерией» за их мобильность. Однако точность, с которой работают десантники, заставляет считаться с этими внешне небольшими орудиями.

Главное, чтобы миномет всегда был готов к работе. Маскировкой десантники не пренебрегают, а вот дополнительных фортификационных работ позволяет избегать сама местность - лес спасает от акустической разведки противника.

Ранее в Минобороны России рассказали о перехвате российскими средствами ПВО неприятельской оперативно-тактической ракеты «Гром-2».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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