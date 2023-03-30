Армия Армия Армия

В МО РФ сообщили о перехвате украинской оперативно-тактической ракеты «Гром-2»

14:25 30.03.2023
Также российские зенитчики уничтожили украинский вертолет Ми-8 в небе Запорожской области.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В Минобороны России рассказали о перехвате российскими средствами ПВО неприятельской оперативно-тактической ракеты «Гром-2». Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В течение суток перехвачена одна оперативно-тактическая ракета "Гром-2", три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новоандреевка и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики», - заметил Конашенков. 

Кроме этого, наши зенитчики уничтожили украинский вертолет Ми-8 в районе Темировки в Запорожской области. 

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Огневому поражению подверглось 93 украинских артиллерийских подразделениях, а также другие войска в 107 районах. 

Удалось уничтожить украинскую самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1». Точка в ее судьбе была поставлена в районе Гребенниковки в Сумской области. 

Взлетел на воздух украинский склад с боеприпасами 126-й бригады территориальной обороны в районе Ольговки в Херсонской области. Сгорело топливное хранилище 102-й бригады территориальной обороны в районе Зализничного в Запорожской области. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь военной техники Украины. С начала спецоперации враг недосчитался 404 самолетов, 227 вертолетов, 3 622 беспилотников, 415 ЗРК, 8 472 танков и других боевых бронированных машин, 1 076 боевых машин РСЗО, 4 462 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 199 единиц специальной военной автотехники. 

Также Конашенков сообщил о потерях противника более 340 боевиков на Донецком направлении за сутки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:07 В стране и мире
Видео
Авто, предположительно, с задержанным журналистом WSJ, прибыло к Лефортовскому суду
13:02 В стране и мире
МИД РФ сообщил о прекращении соглашения РФ и Эстонии о сотрудничестве в таможенных делах
13:18 В стране и мире
Песков рассказал, что журналист The Wall Street Journal был задержан с поличным
12:32 В стране и мире
Видео
В Новомосковске задержали угрожавшего взорвать дом мужчину
12:02 В стране и мире
Видео
В Киево-Печерской лавре прозвучал звук набата
Популярное
Corriere della Sera: группа из 6-7 человек помогла Уссу сбежать из Италии
Британские астрономы обнаружили одну из крупнейших черных дыр
RTL: экс-премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане
Видео
«Не мог маму защитить»: высаженный из скорой мальчик с пневмонией рассказал об инциденте
Мать Саакашвили рассказала о критическом состоянии сына
Видео
Разрыв снаряда прервал интервью корреспондента «Звезды» с российским бойцом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.