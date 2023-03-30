В МО РФ сообщили о перехвате украинской оперативно-тактической ракеты «Гром-2»

Также российские зенитчики уничтожили украинский вертолет Ми-8 в небе Запорожской области.

© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Минобороны России рассказали о перехвате российскими средствами ПВО неприятельской оперативно-тактической ракеты «Гром-2». Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В течение суток перехвачена одна оперативно-тактическая ракета "Гром-2", три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новоандреевка и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики», - заметил Конашенков.

Кроме этого, наши зенитчики уничтожили украинский вертолет Ми-8 в районе Темировки в Запорожской области.

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Огневому поражению подверглось 93 украинских артиллерийских подразделениях, а также другие войска в 107 районах.

Удалось уничтожить украинскую самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1». Точка в ее судьбе была поставлена в районе Гребенниковки в Сумской области.

Взлетел на воздух украинский склад с боеприпасами 126-й бригады территориальной обороны в районе Ольговки в Херсонской области. Сгорело топливное хранилище 102-й бригады территориальной обороны в районе Зализничного в Запорожской области.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь военной техники Украины. С начала спецоперации враг недосчитался 404 самолетов, 227 вертолетов, 3 622 беспилотников, 415 ЗРК, 8 472 танков и других боевых бронированных машин, 1 076 боевых машин РСЗО, 4 462 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 199 единиц специальной военной автотехники.

Также Конашенков сообщил о потерях противника более 340 боевиков на Донецком направлении за сутки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.