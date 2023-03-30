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Выбравшийся из затора в Мурманске заявил, что ничто не предвещало беды

Вероника Волосунова
16:37 30.03.2023
Он также рассказал, как попал в снежную западню и что происходило, пока автолюбители ждали дорожную технику.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Выбравшийся из снежного затора на трассе в Мурманской области Николай Таран рассказал, как оказался заложником снежной стихии и что происходило, пока водители с пассажирами ждали спасателей.

По словам Николая, «ничего не предвещало беды, как неожиданно начало сильно мести». В результате водителю пришлось сделать первую остановку с трех часов дня до 12 ночи, пока на помощь не приехал снегоуборочный шнек. Николай смог доехать до следующей развилки, но опять пришлось остановиться - теперь уже с ночевкой до семи утра.

В ожидании дорожной техники некоторые водители пытались пробиться, расчищая дорогу своими силами. Сотрудники МЧС в это время эвакуировали женщин и детей.

«Очень много было людей, машин, были автобусы с туристами, очень много было. Но МЧС неплохо сработали - они детей и женщин забрали и увезли автобусом. Друг другу помогали кто чем мог поделиться», - сказал Николай Таран.

Первые машины, до которых добралась дорожная техника, начали возвращаются в Мурманск.

Напомним, информация о крупном заторе на трассе в Териберке поступила утром 30 марта. В непогоду попали около 30 авто. В ожидании дорожной техники сотрудники МЧС оборудовали на месте пункт обогрева с горячим питанием. Мурманский гид Рак назвал причины затора на трассе по пути из Териберки. 

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