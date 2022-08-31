Мишустин: электронная промышленность в РФ получит беспрецедентное финансирование

Премьер-министр РФ Мишустин считает, что нужно развивать машиностроение и производство технологического оборудования.

© Фото: Russian State Duma Press Service via Globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что электронная промышленность в России получит многолетнее беспрецедентное финансирование. Он сказал об этом в ходе технологической сессии по электронике.

«В первом полугодии провели стратегическую сессию, определили перспективный облик электронной промышленности, обозначили совершенно конкретные цели и задачи и способы их достижения. Отрасль будет получать беспрецедентное, я бы сказал, финансирование, причем оно "длинное", на восемь лет мы сделали планы», - передает его слова ТАСС.

Он добавил, что развитие сферы электроники помогает в достижении технологического суверенитета страны. Поэтому, как считает премьер-министр, в России нужно развивать машиностроение и производство технологического оборудования.

Мишустин отметил, что в России объявлено Десятилетие науки и технологий, и стране предстоит серьезная работа, чтобы стать конкурентоспособной в области высоких технологий. Он также сообщил о планах создать 50 новых лабораторий и 25 учебных дизайн-центров.

Ранее премьер-министр заявил, что финансовая система в России нуждается в донастройке. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин тоже указывал на важность укрепления финансовой независимости страны.