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Мишустин: электронная промышленность в РФ получит беспрецедентное финансирование

Анастасия Бобылева
06:33 31.08.2022
Премьер-министр РФ Мишустин считает, что нужно развивать машиностроение и производство технологического оборудования.
Мишустин: электронная промышленность в РФ получит беспрецедентное финансирование
© Фото: Russian State Duma Press Service via Globallookpress.com
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что электронная промышленность в России получит многолетнее беспрецедентное финансирование. Он сказал об этом в ходе технологической сессии по электронике.

«В первом полугодии провели стратегическую сессию, определили перспективный облик электронной промышленности, обозначили совершенно конкретные цели и задачи и способы их достижения. Отрасль будет получать беспрецедентное, я бы сказал, финансирование, причем оно "длинное", на восемь лет мы сделали планы», - передает его слова ТАСС.

Он добавил, что развитие сферы электроники помогает в достижении технологического суверенитета страны. Поэтому, как считает премьер-министр, в России нужно развивать машиностроение и производство технологического оборудования.

 Мишустин отметил, что в России объявлено Десятилетие науки и технологий, и стране предстоит серьезная работа, чтобы стать конкурентоспособной в области высоких технологий. Он также сообщил о планах создать 50 новых лабораторий и 25 учебных дизайн-центров.

Ранее премьер-министр заявил, что финансовая система в России нуждается в донастройке. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин тоже указывал на важность укрепления финансовой независимости страны.

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