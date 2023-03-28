Армия Артиллеристы пресекли попытку выдвижения колонны противника на Запорожском направлении Российские артиллеристы из группировки «Восток» нанесли удар и уничтожили два украинских бронеавтомобиля, добавили в пресс-центре группировки. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Группировка войск «Восток» пресекла попытку колонны украинских бронемашин выдвинуться из села Лукьяновское в Запорожской области. О боевых действиях рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. «Воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, противник попытался выдвинуться из населенного пункта Лукьяновское. Средствами разведки была вскрыта колонна до десяти бронированных машин», - приводит его слова Минобороны. Наши артиллеристы нанесли удар по колонне, уничтожив два бронированных автомобиля неприятеля. Также под Темировкой расчет ЗРК «Бук» сбил украинский вертолет Ми-8. Кроме того, силы ПВО уничтожили в воздухе украинский беспилотник «Лелека» на Южно-Донецком направлении. Комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин» обнаружил гаубицу противника в районе Доброволья. Расчет 152-мм самоходной пушки «Гиацинт-С» уничтожил ее. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика