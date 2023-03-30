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В МО РФ сообщили о потере противником более 340 боевиков на Донецком направлении за сутки

14:18 30.03.2023
Также на этом направлении враг потерял два танка, четыре БМП, шесть других боевых бронированных машин, девять автомобилей, установку РСЗО «Ураган» и гаубицы Д-20 и Д-30.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Минобороны России рассказали о том, что неприятель потерял более 340 боевиков на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более 340 военнослужащих и наемников, два танка, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей, одна установка РСЗО "Ураган", а также гаубицы Д-20 и Д-30», - заметил Конашенков.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение вооруженным формированиям Украины в районах населенных пунктов Владимировка, Угледар, Малиновка и Щербаки. Суточные потери противника в личном составе превысили 25 человек. Помимо живой силы, на данных направлениях уничтожены две боевые бронированные машины. На Херсонском направлении неприятель потерял до 25 националистов, а также несколько единиц военной техники, включая три буксируемые гаубицы Д-30.

На Купянском направлении поражена живая сила и техника противника в районах Гряниковки, Синьковки, Новоселовского и Стельмаховки. Уничтожено до 50 украинских боевиков. На Краснолиманском направлении поражены подразделения украинских формирований в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское, Ямполовка, Торское и Григоровка. Суточные потери украинской стороны в живой силе составляют до 130 человек. Уничтожены две боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град», а также самоходная гаубица «Акация».

Также представитель российского оборонного ведомства сообщил о перехвате ракеты украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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