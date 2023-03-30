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Пленники мурманской пурги: что происходит в заторе с десятками авто на трассе у Териберки

Елена Сивонен
Елизавета Потейчук
13:45 30.03.2023
Согласно неподтвержденным данным, в колонне есть машины на летней резине, хотя в Мурманске стоят метели.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Движение дальше 30-го километра по трассе на Териберку в настоящее время запрещено. На месте масштабного затора в Мурманской области побывала корреспондент «Звезды» Елена Сивонен. На дороге дежурят сотрудники ДПС, горит красный сигнал светофора. Те, кто попытался выехать этой ночью из Териберки в Мурманск, несмотря на плохие погодные условия, многочисленные предупреждения и закрытие дороги, ожидаемо застряли на перевале. В снежном плену сейчас находятся 28 машин.

Чуть ближе, в 50 километрах от места затора, застряли еще 50 машин. Люди остались без еды и воды, у многих заканчивается топливо, в машинах находятся в том числе и дети.

По неофициальной информации, в колонне есть машины на летней резине, хотя в Мурманске стоят метели. Рано утром на помощь застрявшим гражданам выехали спасатели и спецтехника. Также были развернуты пункты обогрева.

«Приехали спасатели и стали вывозить. Нас 24 человека, мы едем в Мурманск. Сказали, еще будут автобусы, будут вывозить. Много еще осталось, порядка 20 машин», - рассказала «Звезде» попавшая в затор Марина Крылова.

По словам сотрудников туристического комплекса, до первой колонны авто застрявших осталось расчистить несколько километров дорожного полотна. Ожидается, что людей из снежного плена освободят сегодня, однако об официальном открытии трассы речи не идет.

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