МИД РФ сообщил о прекращении соглашения РФ и Эстонии о сотрудничестве в таможенных делах

Данное соглашение правительства двух государств подписали в 1997 году.

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Действие соглашения между Россией и Эстонией о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах прекращено. Об этом проинформировали в Министерстве иностранных дел РФ.

«26 марта 2023 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Эстонской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, подписанного в Москве 8 июня 1999 года», - сказано в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительства двух стран подписали соглашение в 1997 году. В сентябре прошлого года кабмин Эстонии принял решение о прекращении договора с РФ о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах.

Напомним, Эстония также ввела запрет на покупку, ввоз и перевозку российских нефтепродуктов, в том числе автомобильного топлива в канистрах.