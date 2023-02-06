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Эстония запретила завозить в страну российский бензин в канистрах

Ян Брацкий
10:57 06.02.2023
Накануне вступило в силу эмбарго на поставки российских нефтепродуктов со стороны Евросоюза, а также ценовой лимит на них.
Эстония запретила завозить в страну российский бензин в канистрах
© Фото: Christophe Gateau, dpa, GlobalLookPress
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Эстония ввела запрет на покупку, ввоз и перевозку российских нефтепродуктов, в том числе автомобильного топлива в канистрах. Об этом заявила глава службы запретов и ограничений в сфере социальной защиты Налогово-таможенного департамента Эстонии Пирет Тинкус.

С ее слов, резидентам Евросоюза разрешено заправляться на территории России только для завершения поездки и возвращения домой. Сливать топливо можно лишь для ремонта и при условии его обратной заливки в бак после починки автомобиля.

«Подсчитано, что сегодня при первом пересечении границы с Эстонией почти у 80% легковых автомобилей есть десятилитровая канистра с бензином помимо заправленного топливного бака», - приводит ТАСС слова Тинкус.

Накануне вступило в силу эмбарго со стороны Евросоюза на поставки российских нефтепродуктов и лимит цен на них, введенные ранее властями ЕС и стран G7. Запрет распространяется на все входящие в состав Евросоюза страны.

Ранее независимый эксперт международного рынка энергетики и ресурсов Владимир Демидов заявил, что после введения Россией запрета на поставку нефти в страны, прописавшие потолок цен, страны Запада все равно пытаются получить российское сырье через третьих лиц. Российская сторона будет по мере возможности этому препятствовать, сказал он. Одним из вариантов является полный запрет на продажу и перепродажу российской нефти западным странам.

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