Захарова заявила, что работа задержанного сотрудника WSJ не имела отношения к журналистике

Дипломат отметила, что это не первый случай, когда американцы используют статус журналиста для прикрытия деятельности на территории России.

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Деятельность корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного в Екатеринбурге, не имеет отношения к журналистике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, статус сотрудника американской газеты Гершкович использовал для иной деятельности на территории РФ.

«К сожалению, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника "хватают за руку"», - написала Захарова в Telegram.

Напомним, Гершкович был задержан в Екатеринбурге сотрудниками Федеральной службы безопасности. По данным ведомства, он по заданию Вашингтона собирал информацию об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.