Спасенная из крупного затора в Мурманске описала ситуацию на трассе в Териберке

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Марина Крылова, ВКонтакте

На трассе по пути из Териберки в Мурманск произошел автомобильный затор. По данным ГУ МЧС по Мурманской области, на дороге застряли около 30 автомобилей. Из-за непогоды на трассе нулевая видимость, к застрявшим гражданам направились спасатели. Попавшая в затор местная жительница Марина Крылова рассказала «Звезде» об обстановке на автодороге.

«Женщин и детей спасатели вывезли на снегоходах. Мы едем в автобусе в Мурманск, женщины, дети и двое мужчин. Все остальные мужчины остались там, скорее всего, и женщины (есть. - Прим. ред.). Но на восьмом километре еще есть дети, закопанные машины стоят. Нас 24 человека», - описала женщина.

В спасательном ведомстве указали, что застрявшие граждане обеспечиваются питьем и едой, на месте инцидента находятся два фронтальных погрузчика с топливом.

Ранее огромная автомобильная пробка в сторону России образовалась на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» на границе с Грузией.