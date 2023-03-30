Опубликованы кадры затора из 30 машин на трассе в Мурманске
На трассе, по данным МЧС, застряли порядка 30 машин.
© Видео: Телеканал "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В распоряжении «Звезды» оказались кадры крупного затора на автодороге по пути из Териберки в Мурманск. Видео из автомобиля записала Марина Крылова, оказавшаяся в пробке. Судя по кадрам, на трассе создалась очень плохая видимость из-за метели.
Напомним, по данным ГУ МЧС по Мурманской области, на дороге из-за непогоды застряли около 30 автомобилей. Администрация развернула пункт обогрева для граждан с питьем и едой.
Марина Крылова рассказала, что спасатели начали вывозить людей на снегоходах. Застрявших пересадили в автобус, следующий до Мурманска.