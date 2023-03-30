Курсанты ДВОКУ отточили мастерство стрельбы из РПГ-7 в Приамурье
На полигоне Белогорьевский в Приамурье курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) выполнили стрельбу из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В. Кадры тренировки публикует Министерство обороны РФ.
На видеозаписи показано, как бойцы готовятся к атаке и производят выстрелы. Основная задача РПГ - уничтожение танков и другой бронированной техники. Военнослужащие ведут огонь из гранатометов по мишеням, учатся работать в команде, правильно передвигаться. Для маскировки и защиты используются различные укрытия. Также бойцы оттачивают навыки стрельбы из автоматов Калашникова.
Тренировки проходят под руководством инструкторов, которые охотно делятся опытом, приобретенным в ходе военных конфликтов, в том числе в зоне специальной военной операции.
Ранее в пресс-центре группировки войск «Запад» заявили, что российские военные ликвидировали три украинские разведгруппы на Купянском направлении.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.