На занятиях постоянно совершенствуются и вводятся новые тактики уничтожения противника.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На полигоне Белогорьевский в Приамурье курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) выполнили стрельбу из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В. Кадры тренировки публикует Министерство обороны РФ.

На видеозаписи показано, как бойцы готовятся к атаке и производят выстрелы. Основная задача РПГ - уничтожение танков и другой бронированной техники. Военнослужащие ведут огонь из гранатометов по мишеням, учатся работать в команде, правильно передвигаться. Для маскировки и защиты используются различные укрытия. Также бойцы оттачивают навыки стрельбы из автоматов Калашникова.

Тренировки проходят под руководством инструкторов, которые охотно делятся опытом, приобретенным в ходе военных конфликтов, в том числе в зоне специальной военной операции.

Ранее в пресс-центре группировки войск «Запад» заявили, что российские военные ликвидировали три украинские разведгруппы на Купянском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.