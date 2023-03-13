Жительница Хабаровска задержана за госизмену в виде финансирования украинских боевиков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала жительницу Хабаровска, которая причастна к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи украинским боевикам в деятельности, направленной против безопасности РФ.
По данным ведомства, подозреваемая переводила личные деньги для того, чтобы украинские военные могли приобрести оружие, боеприпасы и обмундирование. Отмечено, что женщина действовала по мотивам политической ненависти и вражды.
«По данному факту Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (“Государственная измена”)», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В ФСБ добавили, что сейчас сотрудники ведомства проводят следственные действия, направленные на закрепление доказательств по указанному делу.
Ранее в Новгородской области ФСБ задержала мужчину, который склонял военнослужащих к государственной измене, действуя в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины.