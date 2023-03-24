В стране и мире В Свердловской области полыхает здание научно-производственного комплекса Ян Брацкий На месте пожара в Арамиле в Свердловской области работают 49 человек и 16 единиц пожарной техники. © Видео: Yashkagames - YouTube, Арамиль Инфо - ВКонтакте © Фото: aramil_gorod, VK Читайте нас на: Здание научно-производственного комплекса полыхает в Арамиле Свердловской области. Огонь уже распространился на площади 3 000 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС. «В 10:23 на пульт пожарной охраны города Арамиль поступило сообщение о возгорании в здании научно-производственного комплекса на улице Клубной. По оперативной информации, площадь пожара составляет 3 000 квадратных метров», - говорится в сообщении ведомства. Еще до прибытия на место первых пожарных подразделений из горящего здания самостоятельно эвакуировались 110 человек. Сейчас над местом ЧП в небо поднимаются черные клубы дыма и видны языки пламени. Рядом находится склад с горючей жидкостью, что существенно осложняет тушение пожара, добавили в МЧС РФ. Ранее в Ростове-на-Дону на территории здания пограничного управления ФСБ произошел пожар. Экспертное мнение и аналитика