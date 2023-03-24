В Свердловской области полыхает здание научно-производственного комплекса
Здание научно-производственного комплекса полыхает в Арамиле Свердловской области. Огонь уже распространился на площади 3 000 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС.
«В 10:23 на пульт пожарной охраны города Арамиль поступило сообщение о возгорании в здании научно-производственного комплекса на улице Клубной. По оперативной информации, площадь пожара составляет 3 000 квадратных метров», - говорится в сообщении ведомства.
Еще до прибытия на место первых пожарных подразделений из горящего здания самостоятельно эвакуировались 110 человек.
Сейчас над местом ЧП в небо поднимаются черные клубы дыма и видны языки пламени. Рядом находится склад с горючей жидкостью, что существенно осложняет тушение пожара, добавили в МЧС РФ. Ранее в Ростове-на-Дону на территории здания пограничного управления ФСБ произошел пожар.