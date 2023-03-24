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В Свердловской области полыхает здание научно-производственного комплекса

Ян Брацкий
09:35 24.03.2023
На месте пожара в Арамиле в Свердловской области работают 49 человек и 16 единиц пожарной техники.
© Видео: Yashkagames - YouTube, Арамиль Инфо - ВКонтакте © Фото: aramil_gorod, VK
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Здание научно-производственного комплекса полыхает в Арамиле Свердловской области. Огонь уже распространился на площади 3 000 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС.

«В 10:23 на пульт пожарной охраны города Арамиль поступило сообщение о возгорании в здании научно-производственного комплекса на улице Клубной. По оперативной информации, площадь пожара составляет 3 000 квадратных метров», - говорится в сообщении ведомства.

Еще до прибытия на место первых пожарных подразделений из горящего здания самостоятельно эвакуировались 110 человек.

Сейчас над местом ЧП в небо поднимаются черные клубы дыма и видны языки пламени. Рядом находится склад с горючей жидкостью, что существенно осложняет тушение пожара, добавили в МЧС РФ. Ранее в Ростове-на-Дону на территории здания пограничного управления ФСБ произошел пожар.

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