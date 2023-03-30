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Пулеметчик Механ заявил, что главное в городских боях - выносливость и умение слушать

11:38 30.03.2023
Также боец отметил активное использование беспилотников в городских боях. Противостоять приходится «не только людям, но и роботам».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов взял интервью у пулеметчика с позывным Механ, который участвует в боевых действиях на Марьинском направлении. Он прибыл добровольцем из Кемерово, подчеркнув, что без помощи России у жителей Донбасса при всей их храбрости и последовательности не хватило бы сил удержать украинскую агрессию.

Механ уже достаточно опытен в городских боях, поэтому он рассказал, какие умения помогают повысить боевую эффективность и выживаемость бойца в плотной застройке.

«Надо бегать хорошо, выносливость... ну и прислушиваться к выходам снарядов и где ложатся. Просто слушать. Не отвлекаться на телефоны. Я телефон с собой вообще никогда не беру. Всю реакцию, все внимание - в небо», - подчеркнул пулеметчик. 

Боец отметил, что в боевых действиях активно используются беспилотники - причем как летающие, так и те, что передвигаются по земле. Дело приходится иметь, по его словам, «не просто с людьми, но и с роботами». И в этих делах есть много особенностей и подводных камней. 

В завершение интервью Механ передал привет родным и близким, которые ждут его дома. 

Ранее Минобороны России показало, как выглядит штурм украинских опорных пунктов воинами-десантниками.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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