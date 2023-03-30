Съемочная группа «Звезды» попала под обстрел в Марьинке: кадры

Здесь это называется «прострелом», нарваться на него можно на каждой улице, поэтому бойцам приходится двигаться от укрытия к укрытию.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В городе Марьинка Донецкой Народной Республики съемочная группа «Звезды» попала под стрелковый обстрел. Произошедшее попало на видео.

Такой неожиданный беспокоящий огонь здесь называют «прострел». Военнослужащие могут нарваться на него в любой момент и на каждой улице, поэтому двигаться им приходится от укрытия к укрытию.

Ранее украинские боевики обстреляли железнодорожное депо в Мелитополе. К счастью, никто не пострадал в результате обстрела.