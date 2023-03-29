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В МО РФ сообщили об уничтожении двух украинских разведгрупп на Южно-Донецком направлении

09:45 29.03.2023
Кроме того, расчеты ЗРК «Стрела-10» и «Тор» уничтожили вражеские беспилотники «Валькирия» и «Фурия».
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российские бойцы предотвратили две попытки разведки боем передовых позиций наших войск на Южно-Донецком направлении. Вместе с тем военнослужащие вскрыли и уничтожили две разведывательные группы украинских боевиков.

«Расчетом зенитно-ракетного комплекса “Оса-АКМ” морской пехоты Тихоокеанского флота сбит беспилотный летательный аппарат “Фурия”. На Запорожском направлении расчетами ЗРК “Стрела-10” и “Тор” уничтожены беспилотные летательные аппараты “Валькирия” и “Фурия”», - добавил Гордеев.

Напомним, расчет «Гиацинта-Б» поразил украинский пункт управления БПЛА на Херсонском направлении. Также российские бойцы уничтожили вражескую гаубицу М777 с тягачом и расчетом в районе Тягинки.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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