МО РФ: расчет «Гиацинта-Б» поразил украинский пункт управления БПЛА на Херсонском направлении
Артиллерийский расчет «Гиацинта-Б» поразил пункт управления беспилотниками украинских боевиков на Херсонском направлении спецоперации. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян. По его словам, противник потерял 10 человек живой силы.
«Кроме того, в районе населенного пункта Тягинка уничтожена буксируемая гаубица М777 с тягачом и личным составом расчета. В районах населенных пунктов Песчановка и Алешки средствами радиоэлектронной борьбы группировки “Днепр” подавлены пять беспилотных летательных аппаратов квадрокоптерного типа», - сказал Кодрян.
Ранее российское оборонное ведомство впервые сообщило о перехвате боеприпаса GLSDB. Вместе с тем за сутки были перехвачены 18 украинских снарядов РСЗО HIMARS американского производства.
Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.