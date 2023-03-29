МО РФ: расчет «Гиацинта-Б» поразил украинский пункт управления БПЛА на Херсонском направлении

В районе Тягинки российские военнослужащие уничтожили гаубицу М777 с тягачом и личным составом расчета врага.

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Артиллерийский расчет «Гиацинта-Б» поразил пункт управления беспилотниками украинских боевиков на Херсонском направлении спецоперации. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян. По его словам, противник потерял 10 человек живой силы.

«Кроме того, в районе населенного пункта Тягинка уничтожена буксируемая гаубица М777 с тягачом и личным составом расчета. В районах населенных пунктов Песчановка и Алешки средствами радиоэлектронной борьбы группировки “Днепр” подавлены пять беспилотных летательных аппаратов квадрокоптерного типа», - сказал Кодрян.

Ранее российское оборонное ведомство впервые сообщило о перехвате боеприпаса GLSDB. Вместе с тем за сутки были перехвачены 18 украинских снарядов РСЗО HIMARS американского производства.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.