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Вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой в 3 километра

Елизавета Потейчук
09:03 29.03.2023
В МЧС проинформировали, что явление не представляет угрозу для живущего вблизи населения.
Вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой в 3 километра
© Фото: МЧС РФ
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В Сахалинской области из кратера вулкана Эбеко произошел пепловый выброс высотой в три километра над уровнем моря. По данным МЧС России, шлейф от выброса распространился в восточном направлении более чем на пять километров.

«По информации ЕДДС в г. Северо-Курильск пеплопад не наблюдался; запах сероводорода не ощущался; угрозы для жизнедеятельности населения нет», - сказано в сообщении спасательного ведомства в Telegram.

Ранее вулкан Мерапи на Яве выбросил лаву на полтора километра. Уточняется, что дым поднимался от кратера в среднем на 50-100 метров.

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