Вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой в 3 километра

В МЧС проинформировали, что явление не представляет угрозу для живущего вблизи населения.

© Фото: МЧС РФ

В Сахалинской области из кратера вулкана Эбеко произошел пепловый выброс высотой в три километра над уровнем моря. По данным МЧС России, шлейф от выброса распространился в восточном направлении более чем на пять километров.

«По информации ЕДДС в г. Северо-Курильск пеплопад не наблюдался; запах сероводорода не ощущался; угрозы для жизнедеятельности населения нет», - сказано в сообщении спасательного ведомства в Telegram.

Ранее вулкан Мерапи на Яве выбросил лаву на полтора километра. Уточняется, что дым поднимался от кратера в среднем на 50-100 метров.