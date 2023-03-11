Вулкан Мерапи на Яве выбросил лаву на полтора километра

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Вулкан Мерапи начал извергаться на индонезийском острове Ява, потоки лавы растеклись на расстояние 1,5 километра от кратера. Об этом сообщает Национальное агентство Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий.

По данным агентства, извержение началось в 12.12 по местному времени (8.12 мск). Дым поднимался от кратера в среднем на 50-100 метров.

Из-за возможности схода лавы, горячего пара и пепла жителям запретили приближаться к Мерапи на расстояние более семи километров. Уровень опасности извержения квалифицирован как третий из четырех возможных по принятой в Индонезии классификации. В настоящее время информации о жертвах и пострадавших в результате извержения нет.

Мерапи, расположенный недалеко от города Джокьякарта на Яве, считается самым активным действующим вулканом в Индонезии. Крупные извержения происходят примерно раз в семь лет, мелкие - два раза в год.

Ранее на Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа. Он возобновил свою активность после остановки в декабре прошлого года.