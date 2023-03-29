Полянский заявил, что РФ ждет решения Гутерреша по арбитражу против США по вопросу виз

Россия настаивает на судебном разбирательстве в отношении США за несоблюдение обязанности обеспечивать визами дипломатов-участников заседаний ООН.

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Россия настаивает на арбитражном процессе в отношении США за пренебрежение обязанностями принимающей стороны и создание препятствий для участия российских дипломатов в работе Организации Объединенных Наций. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский напомнил о проблемах с выдачей американских виз и выразил надежду, что генсек ООН Антониу Гутерреш оперативно запустит процедуру арбитража против США.

«Мы надеемся, что это будет сделано как можно быстрее», - заявил дипломат в интервью РИА Новости.

Полянский подчеркнул, что Вашингтон систематически нарушает правила выдачи виз дипломатам из России и других стран, и поэтому пора призвать США к ответу с требованием строго следовать нормам международного права.

«Проблемы накапливаются, они не решаются так, как должны решаться в соответствии с духом и буквой соглашения о принимающей стране», - отметил Полянский.

Напомним, что США неоднократно злоупотребляли преимуществами принимающей стороны, нарушали нормы международного права и препятствовали допуску российских дипломатов в Америку для участия в работе ООН. Ранее сообщалось о проблемах с получением американских виз для членов российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2022 года.



