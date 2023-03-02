Опубликованы кадры задержания подозреваемого в госизмене жителя Комсомольска-на-Амуре

Задержанный планировал передать Украине данные, которые противник мог использовать для проведения диверсий.

© Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры задержания жителя Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в государственной измене. Установлено, что он связался с Минобороны Украины, чтобы передать туда данные о российских военных объектах.

Установлено, что фигурант дела связался представителем украинского ведомства через интернет. Он планировал передать противнику данные, которые могли использоваться для проведения диверсий и ударов по районам содержания и следования военной техники.

Ранее в Крыму ФСБ РФ пресекла попытку наладить канал поставок за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения. В период с 2014 года по 2021 год фигуранты дела передавали за рубеж техническую документацию по военным кораблям.