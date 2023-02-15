УФСБ в Крыму пресекла канал поставок военных разработок за рубеж

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Федеральная служба безопасности Российской Федерации пресекла в Крыму канал поставок за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ региона.

«Пресечен канал поставок за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения», - говорится в сообщении ведомства.

Как передает ФСБ России, в период ликвидации предприятия часть технической документации в сфере военного кораблестроения и судоремонта незаконно вывезли с территории завода. Далее, согласно данным спецслужб, бумаги хранились по местам жительства, а также в гаражах.

В пресс-службе УФСБ по региону отметили, что по заданию иностранной стороны российские граждане в период с 2014 года по 2021 год передавали им техническую документацию по военным кораблям через интернет-сервисы. Граждане РФ за предоставленную информацию получали денежное вознаграждение. Всего было отработано около 60 заданий.

ФСБ России подчеркивает, что четырем бывшим сотрудникам данного предприятия объявили официальное предостережение о недопустимости подобных действий, которые могут создать условия для совершения преступления по статье УК РФ о государственной измене.

Ранее Федеральная служба безопасности России задержала сотрудника украинских спецслужб, который был причастен к диверсиям на столичной железной дороге. Российские сотрудники спецслужбы сообщили, что украинский диверсант поджег шкафы с аппаратурой.