Байден заявил, что кризис с банками в США еще не закончился

Он подчеркнул, что американские власти сделали все необходимое для стабилизации ситуации, однако трудности в банковской сфере еще не кончились.

© Фото: Chris Kleponis Keystone Press Agency Globallookpress

Президент США Джо Байден прокомментировал ситуацию с банковским кризисом в стране. По его словам, американские власти держат ситуацию под контролем и делают все возможное.

«Во-первых, я думаю, что все сейчас вполне под контролем. Это еще предстоит выяснить, но мы пытаемся понять, требуется ли дальнейшая законодательная деятельность», - цитирует его Reuters.

Американский лидер подчеркнул, что сейчас обстановка становится более спокойной, однако кризис еще не завершился. Власти США следят за ситуацией.

Ранее ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заверил россиян, что на экономике РФ кризис американских банков никак не скажется.