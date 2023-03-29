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Байден заявил, что кризис с банками в США еще не закончился

Анастасия Бобылева
05:42 29.03.2023
Он подчеркнул, что американские власти сделали все необходимое для стабилизации ситуации, однако трудности в банковской сфере еще не кончились.
Байден заявил, что кризис с банками в США еще не закончился
© Фото: Chris Kleponis Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент США Джо Байден прокомментировал ситуацию с банковским кризисом в стране. По его словам, американские власти держат ситуацию под контролем и делают все возможное.

«Во-первых, я думаю, что все сейчас вполне под контролем. Это еще предстоит выяснить, но мы пытаемся понять, требуется ли дальнейшая законодательная деятельность», - цитирует его Reuters.

Американский лидер подчеркнул, что сейчас обстановка становится более спокойной, однако кризис еще не завершился. Власти США следят за ситуацией.

Ранее ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заверил россиян, что на экономике РФ кризис американских банков никак не скажется.

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