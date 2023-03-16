ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 19 самолетов и 4 кораблей КНР
Три из 19 самолетов пересекли «срединную линию» Тайваньского пролива.
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За прошедшие сутки около берегов Тайваня было зафиксировано 19 самолетов и четыре корабля армии Китайской народной республики. Об этом сообщили в RT со ссылкой на оборонное ведомство Тайваня.
Отмечается, что три из 19 самолетов преодолели рубеж так называемой «срединной линии» Тайваньского пролива. Это были два истребителя J-12 и противолодочный самолёт Y-8.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен продолжить процесс воссоединения с Тайванем. Государство будет противостоять любым сепаратистским действиям, направленным на независимость острова.