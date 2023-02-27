Опубликованы кадры задержания украинских агентов в Севастополе

У фигурантов изъяты ноутбуки со снимками военных объектов, украинские паспорта и иностранная валюта.

© Видео: ФСБ РФ © Фото: ТРК "Звезда"

Федеральная служба безопасности показала видео с задержание двух местных жителей, которые планировали продать сотрудникам украинских спецслужб данные об объектах Министерства обороны России. На данный момент оба фигуранта арестованы.

Судя по видео, в компьютере у одного из наводчиков были обнаружены снимки, в том числе и спутниковые, неких военных объектов. Также найдены паспорт гражданина Украины и иностранная валюта.

Напомним, в ФСБ РФ сообщили, что один из задержанных передавал снимки украинским спецслужбам по электронной почте. Второй подтвердил намерение передавать данные в ходе телефонного разговора.