Россия осудила высказывания США о поддержке спецтрибунала против РФ

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Слова Вашингтона о поддержке спецтрибунала против России являются профанацией. Так заявили в посольстве РФ в США.

«Обратили внимание на очередные высказывания ряда чиновников администрации о поддержке создания спецтрибунала против России. Подобные заявления - откровенная профанация, не имеющая никакого отношения к правосудию», - цитирует ведомство РИА Новости.

В посольстве считают, что Вашингтон показывает свое пренебрежение нормами международного права ради собственной выгоды. При этом США обвиняют в агрессии Россию, как подчеркнули российские дипломаты. По их мнению, все это является частью русофобской кампании.

Ранее в ООН идею создания спецтрибунала против РФ назвали PR-ходом. Ведь, чтобы решения трибунала вступили в силу, нужно получить мандат от Совета Безопасности, в котором у России есть право вето.