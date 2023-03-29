В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США частично затонула баржа с 1400 тоннами токсичных веществ

Анастасия Бобылева
04:18 29.03.2023
Шлюзы на плотине закрыли до момента, когда пострадавшие баржи приведут в рабочее состояние.
В США частично затонула баржа с 1400 тоннами токсичных веществ
© Фото: @KentuckyEEC Twitter
Читайте нас на:

На плотине в Луисвилле (США) частично затонула баржа с 1400 тоннами метилового спирта. Об этом пишет телекомпания ABC.

Причины произошедшего неизвестны. Издание сообщает о еще двух пострадавших баржах, которые в тот же день были спущены с буксира. Чтобы избежать утечки, на плотине реки Огайо перекрыли шлюзы.

«Шлюзовые камеры в Луисвилле, штат Кентукки, закрыты для движения из-за навигационной аварии», - приводит ТАСС заявление корпуса.

Инженерный корпус Армии США работает совместно с геодезистами, навигационными службами и Береговой охраной страны, чтобы начать ремонт оставшихся барж. Шлюзы откроют только после того, как баржи восстановят и приведут в рабочее состояние.

Ранее в Астраханской области сел на мель теплоход. Он и еще две баржи частично перекрыли судоходный канал.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:38 В стране и мире
Херш заявил, что украинский кризис нужен Байдену ради политических очков для выборов
20:13 В стране и мире
Видео
Глава ОКР заявил, что целью решения МОК по военным является нанесение урона спорту РФ
18:30 Армия
Видео
Активность под Донецком: что происходит на полях сражений спецоперации
17:32 В стране и мире
Лавров заявил, что Москва несет ответственность за россиян в Приднестровье
15:23 ОПК
Видео
МО РФ: до конца года производство отдельных образцов боеприпасов вырастет в 7-8 раз
Популярное
RTL: экс-премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане
Видео
«Не мог маму защитить»: высаженный из скорой мальчик с пневмонией рассказал об инциденте
Мать Саакашвили рассказала о критическом состоянии сына
Видео
Мама мальчика Федора рассказала о его реакции на награду от президента
Видео
Разрыв снаряда прервал интервью корреспондента «Звезды» с российским бойцом
112: врачи смогли остановить распространение некроза у Костомарова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.