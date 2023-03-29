В США частично затонула баржа с 1400 тоннами токсичных веществ

Шлюзы на плотине закрыли до момента, когда пострадавшие баржи приведут в рабочее состояние.

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На плотине в Луисвилле (США) частично затонула баржа с 1400 тоннами метилового спирта. Об этом пишет телекомпания ABC.

Причины произошедшего неизвестны. Издание сообщает о еще двух пострадавших баржах, которые в тот же день были спущены с буксира. Чтобы избежать утечки, на плотине реки Огайо перекрыли шлюзы.

«Шлюзовые камеры в Луисвилле, штат Кентукки, закрыты для движения из-за навигационной аварии», - приводит ТАСС заявление корпуса.

Инженерный корпус Армии США работает совместно с геодезистами, навигационными службами и Береговой охраной страны, чтобы начать ремонт оставшихся барж. Шлюзы откроют только после того, как баржи восстановят и приведут в рабочее состояние.

Ранее в Астраханской области сел на мель теплоход. Он и еще две баржи частично перекрыли судоходный канал.