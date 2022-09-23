Севший на мель в Астраханской области теплоход частично перекрыл судоходный канал

Теплоход буксировал баржи с грузом серы, спасатели обследовали судно и убедились в отсутствии повреждений и утечки топлива.

© Фото: ГУ МЧС РФ по Астраханской области

Грузовой состав, переправлявшийся из Астраханской в Волгоградскую область, сел на мель на реке Волга. Теплоход и две баржи частично перекрыли судовой канал, сообщили в астраханском главке МЧС.

«Поступило сообщение о посадке на мель грузового состава: теплоход ОТ2101, баржа №185, баржа №194 на 2749 км р. Волга (территориально Черноярский район). Состав следовал из порта Бузан (Астраханская область) в порт Волжский (Волгоградская область), груз - сера», - говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным спасателей, никто из членов экипажа не пострадал. Да данный момент повреждений судна и утечки топлива также нет. По плану, 23 сентября в 10:00 к месту ЧП должен подойти буксир и оказать всю необходимую помощь.