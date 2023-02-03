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В РГГУ заявили, что не могут отозвать у студента диплом, написанный нейросетью

Марина Крижановская
04:03 03.02.2023
Проректор Шкаренков считает, что заявления об ограничении использования нейросети являются тревожными сигналами и здесь необходима большая работа специалистов.
В РГГУ заявили, что не могут отозвать у студента диплом, написанный нейросетью
© Фото: kati imageBROKER.com Globallookpress
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Резонансная история с написанной при помощи нейросети ChatGPT дипломной работы вызвала множество вопросов правового характера. В частности, затрагивается вопрос, как реагировать на создающееся проблемное поле, как и какие ответные механизмы должны быть выработаны.

Проректор по учебной работе РГГУ Павел Шкаренков отметил, что предложения об ограничении использования нейросети - это некий сигнал тревоги, сигнал некой опасности.

«Как именно? Это вопрос следующий. Для этого нужно провести не одно обсуждение, не одну конференцию, не один круглый стол. Опять же - со специалистами, чтобы выработать механизмы ответа на этот такой вызов», - рассказал он в эксклюзивном комментарии «Звезде».

Профессор пояснил, что для регулирования правового поля в данной ситуации «нужны какие-то механизмы, которые реально отлавливали эти ситуации, которые могли бы это отследить».

«Это проблема, которую нужно решать, и здесь пока еще нет никаких и, наверное, не может быть никаких конкретных рецептов. Их нужно вырабатывать», - сказал проректор РГГУ.

Говоря о работе студента Александра Жадана, который защитил написанный при помощи нейросети диплом, проректор добавил, что к работе был приложен довольно критический отзыв научного руководителя с его замечаниями. В ходе защиты были дискуссии, «комиссия колебалась», но в конечном итоге «сама работа была оценена комиссией на оценку удовлетворительно».

«Сейчас звучат какие-то призывы, что давайте теперь отберем у него диплом, отменим это все. Но вот это как раз правовая коллизия: у нас нет механизма отзыва дипломной работы. Государственная комиссия решения приняла, квалификацию присвоила. И дальше прецедентов таких вот с отменой этих решений нет», - подытожил проректор РГГУ Павел Шкаренков.

Ранее в РГГУ предложили ограничить доступ к нейросети ChatGPT в образовательных организациях. Предложение мотивировано его возможным негативным влиянием на учебный процесс.

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