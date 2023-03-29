Дипломаты РФ заявили о замалчивании СМИ США вреда экологии от подрывов «Северных потоков»

Вместе с тем, в посольстве напомнили о сотнях тысяч боеприпасов с отравляющими химвеществами, затопленными на дне Балтийского моря, которые могут сдетонировать после взрывов газопроводов.

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Вред, оказанный на экологию из-за подрыва газотранспортной системы «Северный поток», колоссален и он замалчивается американскими СМИ. Посольство РФ в США заявило, что местное информпространство не сообщает о «проблеме потенциально колоссального ущерба для окружающей среды от инцидентов на магистралях».

В российском посольстве обратили внимание и на огромное количество боеприпасов, находящихся на дне Балтийского моря со времен Второй мировой войны. Дипломаты РФ добавили, что невосполнимым уроном для государств данного региона станут их взрывы.

«Хотели бы напомнить о сотнях тысяч боеприпасов с отравляющими химвеществами, затопленных на дне Балтийского моря после Второй мировой войны. В том числе - в районе того самого датского острова Борнхольм. Принимая во внимание изношенное состояние снарядов, взрывы в данной акватории грозят беспрецедентной экологической катастрофой и невосполнимым уроном для государств региона», - написало посольство РФ в своем Telegram-канале.

В диппредстве добавили, что «остается только гадать», просчитывали ли исполнители теракта эти риски.

Немногим ранее в посольстве РФ заявили, что США пытаются спрятаться за союзниками в деле о «Северных потоках». Дипломаты добавили, что американцы готовы сделать все возможное, «лишь бы не дать хода беспристрастным усилиям» по установлению истинных обстоятельств диверсии.