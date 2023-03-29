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СК РФ задержал 25-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве девушки на севере Москвы

Дарина Криц
23:43 29.03.2023
Он сообщил, как убил свою девушку и что находился при этом в наркотическом опьянении.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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На севере Москвы по подозрению в убийстве своей девушки задержан молодой мужчина 1997 года рождения. Следственный комитет РФ сообщил, что он был доставлен в подразделение столичного СК РФ.

«В результате грамотно спланированных оперативных и следственных мероприятий, проведенных следователями столичного СК совместно с сотрудниками 1 отделения ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве и при поддержке ОБ ДПС УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве, установлено местонахождение подозреваемого, он задержан», - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Во время разговора с сотрудниками СК РФ мужчина сообщил, что убил свою девушку, будучи в наркотическом опьянении. Также он рассказал, как произошло само убийство. Назвать мотивы своих действий он не смог, равно как и причину, по которой скрылся с места преступления.

Ранее приводилась информация, что в Екатеринбурге на свободу вышел маньяк-электрик, убивавший жертв током. Его задержали в 2009 году. Тогда шло расследование уголовного дела о гибели 23-летнего студента, тело которого нашли возле дороги.

Как утверждалось, оно почти полностью сгорело. Через три года этот мужчина был осужден за еще одно убийство: он заживо сжег в машине 27-летнего молодого человека.

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