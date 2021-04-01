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Гинеколог-репродуктолог рассказала, что влияет на способность забеременеть

Алена Миронова
11:55 01.04.2021
Среди ключевых факторов - возраст женщины и внешние токсические воздействия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: West Coast Surfer, moodboard, Globallookpress
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Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина рассказала «Звезде», от чего зависит женская способность забеременеть.

Эксперт отметила, самым главным фактором является возраст женщины.

«Вот эти часики, про которые все говорят и на которые обижаются. Тем не менее, они существуют. С возрастом идет повреждение структуры ДНК. Резкий рост после 35-38 лет хромосомной патологии эмбрионов, связанной с патологией яйцеклеток», - обратила внимание гинеколог.

Следующий фактор - токсические воздействия. В первую очередь, это женское курение, которое действует трагично на женский организм.

«И вот сейчас мы столкнулись с эпидемией раннего климакса, и во многом она связана с женским курением», - отметила эксперт.

Третий фактор - пластик - «современные продукты, современное наше окружение». Большое влияние оказывает также и микробиота матки.

«Когда есть хронический эндометрит, хроническое воспаление или нарушение микробиома именно в слизистой матки и эндометрии..Конечно, это влияет на имплантацию, на наступление беременности», - подчеркнула врач.

Милютина резюмировала, что глобально женскую фертильность определяет все же качество яйцеклеток.

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