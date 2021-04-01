Эксклюзив Гинеколог-репродуктолог рассказала, что влияет на способность забеременеть Алена Миронова Среди ключевых факторов - возраст женщины и внешние токсические воздействия. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: West Coast Surfer, moodboard, Globallookpress Читайте нас на: Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина рассказала «Звезде», от чего зависит женская способность забеременеть. Эксперт отметила, самым главным фактором является возраст женщины. «Вот эти часики, про которые все говорят и на которые обижаются. Тем не менее, они существуют. С возрастом идет повреждение структуры ДНК. Резкий рост после 35-38 лет хромосомной патологии эмбрионов, связанной с патологией яйцеклеток», - обратила внимание гинеколог. Следующий фактор - токсические воздействия. В первую очередь, это женское курение, которое действует трагично на женский организм. «И вот сейчас мы столкнулись с эпидемией раннего климакса, и во многом она связана с женским курением», - отметила эксперт. Третий фактор - пластик - «современные продукты, современное наше окружение». Большое влияние оказывает также и микробиота матки. «Когда есть хронический эндометрит, хроническое воспаление или нарушение микробиома именно в слизистой матки и эндометрии..Конечно, это влияет на имплантацию, на наступление беременности», - подчеркнула врач. Милютина резюмировала, что глобально женскую фертильность определяет все же качество яйцеклеток. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика