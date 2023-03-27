Бойцы Второго армейского корпуса теснят противника на Северском направлении

Бойцы Второго армейского корпуса воюют с 2014-го года и уже перестали вести счет подбитой вражеской техники.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Внезапно начавшаяся стрельба в нашем направлении, заставляет всю съемочную группу прижаться к земле. На этом участке националисты не редко пытаются контратаковать, однако, грамотно расставленные крупнокалиберные пулеметы сводят все усилия боевиков на нет.

«Досаждает в основном авиацией.... но продвигаемся активно», - рассказывает военнослужащий с позывным «Компьютер».

Обстрел продолжается около двух часов, вместе со съемочной группой в окопе пережидает его расчет переносного противотанкового комплекса. Воюют парни с 2014-го, за это время уже перестали вести счет подбитой техники.

Разрушения колоссальные, ни один дом не подлежит восстановлению. Обычно, идти по дороге считается не безопасным, но здесь противник регулярно использует кассетные боеприпасы с противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток», поэтому сворачивать с протоптанной тропы не рекомендуется.

«Мы находимся в селе Берестовое, оно трижды переходило из рук в руки, поэтому здесь не осталось ни одного уцелевшего дома», - рассказывает корреспондент Валентин Гвоздев.

Все вокруг изрыто воронками, на обочинах рядами лежат противотанковые мины, дистанция между бойцами более 30-ти метров, чтобы не спровоцировать минометный огонь. Позиций в деревне нет, слишком хорошо она пристреляна боевиками, наши укрепления находятся дальше, закрепиться на них удалось благодаря погоде.

«Был дождь и туман... тоже наблюдать не мог. Первым делом начали развитие своих фортификаций. Рыть именно свои окопы», - рассказывает военнослужащий с позывным «Харьков».

Через несколько километров несколько безопаснее, чем на дороге, где наша съемочная группа находилась в прямой видимости противника. Эти позиции наши бойцы заняли полторы недели назад, и оборудовали здесь надежную линию обороны. Только на этом участке было пресечено семь попыток контратаковать.