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В МОК заявили, что решение по участию России в Играх будет за спортивными федерациями

Вероника Волосунова
19:00 28.03.2023
Для этого МОК планирует организовать специальный орган, который будет принимать решения по допуску российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.
В МОК заявили, что решение по участию России в Играх будет за спортивными федерациями
© Фото: Bernd Weißbrod, dpa, Globallookpress
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За допуск спортсменов России и Белоруссии к участию в Олимпийских играх будут отвечать международные спортивные федерации. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК сообщил президент организации Томас Бах.

«Решение по допуску [россиян к участию в Олимпиаде] будут принимать спортивные федерации, они могут решить, что атлеты должны выступать, найти необходимые механизмы», - заявил Бах.

По словам Баха, будет создан специальный орган под эгидой федераций летних и зимних видов спорта. В рамках его ответственности будут окончательные решения по допуску спортсменов РФ и Белоруссии к Играм. Требования должны быть едины для всех видов спорта.

В МОК не стали отменять рекомендации по запрету на проведение международных соревнований на территории РФ. В силе остаются и рекомендации по недопуску  спортсменов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.

Ранее глава МОК Томас Бах выступил с заявлением против принципа «коллективной вины» российских спортсменов. Также критике с его стороны подверглись действия западных политиков, которые вмешиваются в спорт.

За возвращение российских и белорусских атлетов на Олимпийские игры выступил и один из самых титулованных биатлонистов в истории Мартен Фуркад. Он обратился с призывом вспомнить олимпийские ценности.

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