Представитель генсека ООН заявил, что Гутерреш готов встретиться с Лавровым в апреле

Гутерреш выразил готовность к диалогу с Лавровым при возникновении соответствующего запроса.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш готов к встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время его визита в Нью-Йорк в апреле при возникновении соответствующего запроса. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Если он приедет в Нью-Йорк и поступит запрос на встречу, конечно, генсек встретится с ним», - заявил Дюжаррик, отвечая на вопрос о возможной встрече генсека с Лавровым.

Дюжаррик также добавил, что генсек будет разговаривать с кем бы то ни было, продолжая выполнять свои рабочие обязанности.

Ранее стало известно, что в следующем месяце Россия будет председательствовать в СБ ООН. Лавров может принять участие во многих заседаниях Совбеза.

Накануне СБ ООН отказался поддержать резолюцию о расследовании терактов на «Северных потоках». Документ считается одобренным в случае, если получил не менее девяти из пятнадцати голосов. «За» выступили только три страны.