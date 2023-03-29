Представитель генсека ООН заявил, что Гутерреш готов встретиться с Лавровым в апреле
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш готов к встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время его визита в Нью-Йорк в апреле при возникновении соответствующего запроса. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
«Если он приедет в Нью-Йорк и поступит запрос на встречу, конечно, генсек встретится с ним», - заявил Дюжаррик, отвечая на вопрос о возможной встрече генсека с Лавровым.
Дюжаррик также добавил, что генсек будет разговаривать с кем бы то ни было, продолжая выполнять свои рабочие обязанности.
Ранее стало известно, что в следующем месяце Россия будет председательствовать в СБ ООН. Лавров может принять участие во многих заседаниях Совбеза.
Накануне СБ ООН отказался поддержать резолюцию о расследовании терактов на «Северных потоках». Документ считается одобренным в случае, если получил не менее девяти из пятнадцати голосов. «За» выступили только три страны.