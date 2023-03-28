В мире отреагировали на отказ Совбеза ООН поддержать резолюцию о расследовании терактов на «Северных потоках»

В Китае обратили внимание на «скрытное» поведение и двойные стандарты со стороны США. В Аргентине назвали очевидным, что взрывы «Северного потока» были выгодны газовой промышленности США.

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В Кремле прокомментировали отказ Совбеза ООН поддержать резолюцию нашей страны о расследовании терактов на «Северных потоках». Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва будет и дальше настаивать на поиске виновных.

Российско-китайская резолюция не прошла. При голосовании в ООН документ считается одобренным, если в его поддержку высказались, по меньшей мере, 9 из 15 членов Совбеза. При этом ни один из его постоянных участников не должен быть против. «За» выступили: Россия, Китай и Бразилия. Воздержались - 12 государств, среди которых США и их союзники. Этот сценарий еще на прошлой неделе предсказал глава российского МИД - Вашингтон оперативно сколотил коалицию, чтобы не допустить Москву к транспарентному расследованию.

«На глазах у всего мира США и их союзники сделали все, чтобы избежать запуска объективного международного расследования в связи с подрывами северного потока в сентябре прошлого года. Сначала в Вашингтоне публично на самом высоком уровне угрожали взорвать этот газопровод, затем глумились и выражали радость по поводу того, что он взорван», - сказал Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН

Когда у США заканчиваются аргументы, в ход идет классический прием - тема с Украиной. Причем проект резолюции подготовили еще в конце февраля, однако Москва не стала сразу выносить его на голосование, а предложила странам Совбеза обсудить его содержание. С тех пор прошло три раунда консультаций. И сегодня, чтобы оправдать блокировку проекта, его противники просто сменили тему.

С резким осуждением итогов голосования выступили в Китайском МИД.

«США стремятся проводить так называемые расследования в отношении других развивающихся стран, однако в отношении этого происшествия представляющего серьезную угрозу для международного мира и безопасности, они ведут себя скрытно, очевидно придерживаясь двойных стандартов. Позвольте спросить, США, чего вы боитесь? Китай надеется на скорейший прогресс в расследовании взрывов на "Северных потоках", чтобы правда открылась миру, а виновные были наказаны», - добавил Мао Нин, официальный представитель МИД КНР.

Произошедшее в Совбезе заставило задуматься даже аргентинцев, хотя, казалось бы, это латиноамериканское государство никак не вовлечено в происходящее, а значит, мнение беспристрастное, выдвинутая гипотеза - обоснованная.

«Несомненно, газовая промышленность США выиграла от этого, а это означает, что взрывы "Северного потока" нанесли ущерб интересам Европы и России, и единственный бенефициар - американские экспортеры природного газа. Теперь они поставляют природный газ в Европу по морю в четыре раза дороже. Я думаю, это очевидно», - прокомментировал ситуацию Оскар Паррильи, член Сената Аргентины

О том, куда ведут следы преступления, очевидно и американскому журналисту Сеймуру Хершу - автору разоблачения диверсии. В интервью телеканалу RT он разъяснил, если бы ЦРУ поставили задачу выявить исполнителей - ответ был бы сформулирован за несколько дней.

«Соедиенным Штатам известно, кто это сделал. Они знают, что это сделал президент. Вопрос можно поставить иначе, но никто из репортеров на пресс-конференции его не задал. Мы взорвали трубопровод, а у Байдена все в порядке. Была сформирована группа сотрудников ЦРУ и других ведомств, и год назад трудную часть плана осуществили норвежцы. Об этом я и писал», - рассказал журналист Сеймур Херш.

Швеция, Дания и Германия по-прежнему отмалчиваются и отказывают Москве в допуске к месту взрыва. Среди официальных причин - угроза нацбезопасности в случае, если российские следователи начнут работу на месте.

Соавторами резолюции по расследованию выступили Белоруссия, Венесуэла, КНДР, Никарагуа, Сирия и Эритрея. Но эти страны не смогли отдать свой голос, так как не входят в состав Совбеза ООН, хотя и выступают за его расширение. Эту инициативу всячески откладывают... откладывают те, кто привык выносить вердикт ни с кем не считаясь.

Ранее в Кремле выразили сожаление из-за отказа СБ ООН от резолюции по «Северным потокам». Дмитрий Песков указал на важность установления личностей заказчиков и исполнителей теракта.